Zürich (awp) - Der DKSH-Konzern hat in Indien ein Distributionszentrum eröffnet. Mit dem Schritt wolle man der steigenden Nachfrage nach den Dienstleistungen von DKSH in dem Land begegnen sowie der schnell wachsenden indischen Wirtschaft gerecht werden, teilte der Vertriebsspezialist für Asien am Montag mit.Standort des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...