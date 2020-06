Zürich (ots) - Der Schweizer Handelskonzern DKSH übernimmt laut der indischen Biotech-Firma Biocon für deren Pharma-Tochter nach einer Exklusiv-Vereinbarung die Dienstleistungen für den Vertrieb nach Singapur und Thailand. Im Rahmen der Vereinbarung erhält DKSH eine exklusive Lizenz zur Registrierung und Vermarktung von insgesamt sieben Generikaprodukten in den Bereichen Diabetes, Kardiologie, Onkologie und Immunologie. DKSH wird das Marketing, den Verkauf sowie die Logistik für Biocon Pharma übernehmen. Biocon ist in Sachen Grösse die Nummer 16 auf dem weltweiten Biotech-Markt - und das grösste Biotech-Unternehmen Indiens mit einem Umsatz von umgerechnet rund 700 Millionen Franken.



