Wi-Fi CERTIFIED sichert die Zufriedenheit der Verbraucher mit Wi-Fi

AUSTIN, Texas, Jan. 13, 2020übertroffen, die das sicherste und interoperabelste Wi-Fi bereitstellen. Wi-Fi CERTIFIED von Wi-Fi Alliance kennzeichnet Wi-Fi-Produkte über Marken und Produktkategorien hinweg, die gut zusammenarbeiten und ein konsistentes und zuverlässiges Wi-Fi-Erlebnis bieten.Wi-Fi CERTIFIED ist ein international anerkanntes Gütesiegel , mit dem Produkte wie Router, Fernseher, Smartphones, Wearables und intelligente Geräte gekennzeichnet werden, die bei den Verbrauchern für die größte Zufriedenheit sorgen.Eine neue Animation hebt den Wert von Wi-Fi CERTIFIED im privaten Bereich, im Gesundheitswesen, in der Automobilbranche und in Unternehmensumgebungen für Wi-Fi-Produkte heute und in der Zukunft hervor.

Neuere Umfragen von Wakefield Research zeigen, dass mehr als die Hälfte der Befragten mehr als fünf Geräte an ihr Heimnetzwerk angeschlossen haben, wobei durchschnittlich vier verschiedene Marken gleichzeitig angeschlossen sind.Dieselben Wi-Fi-Benutzer verändern oft den Standort des Zugangspunkts, aktualisieren auf die neueste Technologie oder starten den Netzwerk-Zugangspunkt neu, um das Zusammenwirken ihrer verschiedenen Geräte zu verbessern.Wi-Fi Alliance betont, dass einige dieser Methoden zwar zum Erfolg führen können, der Kauf von Wi-Fi CERTIFIED-Produkten jedoch die zuverlässigste Möglichkeit ist, den Benutzern die Gewissheit zu geben, dass ihre Geräte gut zusammen funktionieren und das beste Erlebnis bieten.Nach dem Verständnis der Vorteile von Wi-Fi CERTIFIED:

werden mehr als 80 % der Befragten wahrscheinlich nach Wi-Fi CERTIFIED 6 statt nach nicht zertifizierten Produkten suchen, wenn sie die neueste Generation von Wi-Fi kaufen.

wären mehr als 60 % sogar bereit, für das Wi-Fi CERTIFIED-Gütesiegel mehr zu bezahlen.

"Wi-Fi Alliance fühlt sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Wi-Fi-Geräte und -Netze den Nutzern die Interoperabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten, die sie erwarten", sagte Edgar Figueroa, President und CEO von Wi-Fi Alliance."Durch die Vorteile der Wi-Fi CERTIFIED-Geräte werden diese Produkte und Netze hervorgehoben, da durch strenge Tests sichergestellt wird, dass sie den höchsten Wi-Fi-Standards entsprechen."

Der Schutz der Wi-Fi-Benutzer ist das Kernstück von Wi-Fi CERTIFIED.Im Zuge der Weiterentwicklung der Sicherheitslandschaft aktualisiert Wi-Fi Alliance regelmäßig die Anforderungen für Wi-Fi CERTIFIED, um den Herausforderungen der drahtlosen Sicherheit und des Datenschutzes gerecht zu werden.Nur Wi-Fi CERTIFIED-Geräte bieten die Gewissheit, dass die neuesten Sicherheitsmethoden verwendet werden - einschließlich der neuesten Generation von Wi-Fi CERTIFIED WPA3 .Wi-Fi CERTIFIED-Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Wi-Fi-Benutzern modernste Sicherheit und in einer Vielzahl von Wi-Fi-Umgebungen starken Schutz bieten.

Wi-Fi Alliance ist eine mitgliederorientierte Organisation von mehr als 850 Unternehmen, die die globale Wi-Fi-Nutzung und die Bereitstellung von Wi-Fi CERTIFIED-Programmen für die Industrie fördert.Zu den Unternehmen, die 2019 die meisten Wi-Fi-Zertifizierungen erhalten haben, gehören Huawei Technologies, Lennar Ventures, LG Electronics, Panasonic Corporation, Samsung Electronics, Sony Corporation und Toyota Motor Corporation.Das Spektrum der Unternehmen mit Wi-Fi-Zertifizierungen in den Bereichen Wohnungsbau, Automobil, Smart Home und Unterhaltungselektronik zeigt die große Bandbreite an Branchen, für die die Interoperabilität als Grundlage für die Bereitstellung des besten Benutzererlebnisses für Wi-Fi-Anwendungsfälle und -Anwendungen von großer Bedeutung ist.

Über Wi-Fi Alliance

Wi-Fi Alliance ist das weltweite Netzwerk von Unternehmen, die Wi-Fi fördern und anbieten.Die Mitglieder unseres Kollaborationsforums, die aus dem gesamten Wi-Fi-Umfeld stammen, arbeiten mit der gemeinsamen Vision zusammen, jeden und alles überall zu verbinden und gleichzeitig die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten.Seit dem Jahr 2000 hat die Wi-Fi Alliance mehr als 50.000 Wi-Fi-Zertifizierungen ausgestellt. Das Gütesiegel Wi-Fi CERTIFIED kennzeichnet Produkte mit bewährter Interoperabilität, Abwärtskompatibilität und den höchsten Industriestandards für Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt.Heutzutage wird über Wi-Fi mehr als die Hälfte des Internetverkehrs abgewickelt - bei einer immer größer werdenden Vielfalt von Anwendungen.Wi-Fi Alliance treibt die Nutzung und Entwicklung von Wi-Fi, auf das sich täglich Milliarden von Menschen verlassen, weiter voran.

Anmerkung zur Methodik:Die Umfrage der Wi-Fi Alliance wurde vom Wakefield Research zwischen dem 9. und 16. Oktober 2019 mittels einer E-Mail-Einladung und einer Online-Umfrage unter 1.000 repräsentativen Erwachsenen ab 18 Jahren in den USA durchgeführt.Es wurden Quoten festgelegt, um eine zuverlässige und genaue repräsentative Auswahl der erwachsenen US-Bevölkerung ab 18 Jahren zu gewährleisten.

