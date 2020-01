Die deutsche Biotechgesellschaft Morphosys startet mit einem Hammerdeal in die neue Woche. Die Aktie reagiert am frühen Morgen bei Lang & Schwarz mit einem Kurssprung von 8,5 Prozent auf 147,00 Euro. Der Grund: Morphosys hat mit Incyte eine Kollaborations- und Lizenzvereinbarung für die globale weitere Entwicklung und die Vermarktung von Morphosys' firmeneigenem anti-CD19 Antikörper Tafasitamab (MOR208) unterzeichnet.Im Rahmen der Vereinbarung erhält Morphosys eine Vorauszahlung in Höhe von 750 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...