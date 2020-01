Bis es allerdings so weit kommt, verbleibt der Sojapreis in seinem seit Mitte 2016 bestehenden Abwärtstrend und dürfte vorläufig die Seitwärtsbewegung zwischen 926,00 und 949,00 US-Dollar noch eine Weile lang weiter fortsetzen. Zwischengeschaltete Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau bei 900,00 US-Dollar kämen in der Sammelphase nicht überraschend, diese Marke könnte als mögliches Sprungbrett für einen erneuten Angriff auf den Zweifachwiderstand um 950,00 US-Dollar bestehend einerseits aus der oberen Hürde sowie den Abwärtstrendkanal fungieren. Bei bestehenden Long-Positionen können unterdessen einige Gewinne eingesammelt werden, ein direkter Aufbau von Positionen auf einen steigenden Sojapreis werden zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht nahegelegt.

Bislang neutrale Handelsrange

Als weiteres Argument für eine mittelfristig bevorstehende Trendwende kann eine inverse SKS-Formation gewertet werden, die sich seit Ende 2019 ausbreitet und deren Nackenlinie um 950,00 US-Dollar verläuft. Für eine eindeutige Signallage sollte jedoch mindestens ein Wochenschlusskurs ...

