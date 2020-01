Die Übernahmespekulation ist geplatzt. Was steckt dahinter? Der langjährige Chef verließ Qiagen vor einigen Monaten, nicht ganz friedlich. Die Restmannschaft ist der Meinung, dass man alleine bessere Geschäfte macht. Der Rückzug der Amerikaner kostete der Aktie fast 25 % Kursverlust. Darin liegt die Wette. Was Sie daraus machen, lesen Sie in der aktuellen AB 01/20. Hier ist Eile angesagt!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!