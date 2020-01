FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im frühen Handelsverlauf leichter. Gegen 8.10 Uhr fällt er um 15 Ticks auf 171,26 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,43, das -tief bei 171,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 7.800 Kontrakte.

"Der Ausblick des Bund-Futures ist getrübt, denn der intakte September-Abwärtstrend dominiert und von den Indikatoren gibt es keine Hinweise auf eine Befestigung", so die Analysten der Helaba. Unterstützungen lägen bei 170,85 und am Kontrakttief bei 170,19. Einen ersten Widerstand lokalisiert das Haus an der 21-Tagelinie bei 171,73. Das Momentum sei negativ, MACD und Stochastik verlören an Schwung und der DMI stehe weiter auf Verkauf.

January 13, 2020

