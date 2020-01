Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Schafft der DAX in dieser Woche ein neues Allzeithoch? Tuchfühlung hat der Leitindex längst aufgenommen. In den vergangenen Tagen notierte er zeitweise bereits über der Marke von 13.500 Punkten. Impulsgeber gibt es es in dieser Woche einige. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Goldman Sachs, Apple, die Deutsche Bank, MorphoSys, Wirecard, Siemens, RWE, Varta und Nemetschek. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.