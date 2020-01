Aktien im Schnelltest. Im Gespräch vom 09.01.2020 im Bernecker TV knöpfte sich Volker Schulz aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief" wieder einmal 8 Aktien vor, die kurz und bündig eingeordnet werden sollten. Was war diesmal im Sortiment?



++ 3M - Comeback-Chance mit Dividenden-Rendite?++ Proofpoint - Chance auf den charttechnischen Ausbruch?++ Secunet - Ist die Luft erst mal dünn geworden?++ Waste Management - Sorgenfreies Geschäftsmodell?++ Evotec - Bleibt der Gewinneinbruch 2020 aus?++ Varta - Höhenflug beendet?++ Boeing - Risiken für die Gewinnrechnung per 2020/21?++ Dt. Konsum REIT - Pipeline so gut gefüllt wie nie?



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Seite www.bernecker.info lesen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Wenn Sie von einer anderen Seite aus diese Nachricht lesen, nutzen Sie gerne den beigefügten Link:





HIER KLICKEN



oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/FeC1HXxvkXU