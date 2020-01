Der BVB hat Erling Haaland von RB Salzburg für 20 Millionen Euro verpflichtet. Mit 35 Torbeteiligungen in 22 Pflichtspielen hat er sich zu einem der begehrtesten Talente in Europa gemacht. Das könnte dem BVB Rückenwind für die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga bringen. Start ist am kommenden Wochenende in Augsburg.Hinzu kommt: Der neue Vertrag des BVB mit Puma ist von den Marktteilnehmern noch überhaupt nicht ausreichend honoriert worden.Der Deal beschert Borussia Dortmund 250 Millionen Euro, ...

