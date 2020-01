Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts008/13.01.2020/08:35) - "Das neue Jahr 2020 beginnt mit einem goldenen Feuerwerk", so betitelt Hans Kleser, Deutschlands profundester Goldexperte, seinen aktuellen Newsletter WerteImpulse. "Meine Empfehlungen im letzten Jahr wurden von der Realität sogar überflügelt. Palladium war mit 52 Prozent Wertsteigerung der Sieger über alle Investitionen im Finanzmarkt. Egal, ob DAX, DOW JONES oder andere Indices. Aktienhändler und Investmentberater waren blass vor Neid und Scham, weil sie ihren Kunden nirgends bessere Performance bieten konnten. Edelmetalle machten das Rennen. Ein Investment in Sachwerte bietet derzeit nicht nur Sicherheit, sondern auch Rendite". Die G Deutsche Gold AG begrüßt 2020 auch den bekannten Finanzexperten Dimitri Speck als unabhängigen Analysten in seinem Beraterteam. https://deutsche-gold.ag Welcher ist der profitablere Weg: Direktanlage in Edelmetall oder Sachdarlehen? Hans Kleser: "Ganz ehrlich: diese Frage muss sich jeder Investor für sich selbst beantworten. Darum ist Spekulation immer auch ein Risiko. Aber alle Zeichen stehen noch immer auf Goldkauf - auch in Zukunft. Es gibt keine beweiskräftige Voraussage, dass auch in den nächsten Monaten Gold und andere Edelmetalle diese extremen Preissteigerungen haben werden. Goldkäufer, die vor circa acht bis zehn Jahren investierten haben, mussten verdammt lange warten, bis diese phantastischen Ergebnisse von 2019 eintraten. Aber Fakt ist nun einmal, bei Edelmetallen gibt es niemals Totalverlust. Edelmetalle behalten auch über viele Jahre ihren Wert und sich daher die ideale Absicherung für Vermögen." Finanzexperte Dimitri Speck als Analyst für G Deutsche Gold AG Der mehrfach ausgezeichnete Finanz-Experte Dimitri Speck wird mit Beginn des neuen Jahres für die G Deutsche Gold AG in Eltville und für die HK Werte AG in Mannenbach-Salenstein in der Schweiz als Berater tätig sein und Interessenten analytisch bestens informieren. "Bei seinem letzten Vortrag auf der Edelmetallmesse in München, hatte er mehr Zuhörer als der durch NTV bekannte Moderater Markus Koch. Es haben noch mehr Zuhörer gestanden, als Sitzplätze zur Verfügung standen, so brillant sind seine Vorträge. Ich freue mich, Dimitri Speck in unserem Team zu haben", so Hans Kleser. Die G Deutschen Gold AG hat ihren Firmensitz in 65343 Eltville. Die Wertekompetenz hat sich mit drei Firmen seit 1974 etabliert. Das Unternehmen bietet alternative Geldanlagen in physischen Edelmetallen wie Gold, Silber, Palladium oder Rhodium, aber auch Diamanten. https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 688070 1 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200113008

