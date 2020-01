Leicht nachgegeben haben die europäischen Börsen vor dem Wochenende. Über weite Strecken des Tages notierten die Indices im Plus, gegen Ende setzten dann nach der doch relativ erfolgreichen Woche Gewinnmitnahmen ein und liessen die Vorzeichen negativ werden. Der EuroStoxx 50 endete mit einem kleinen Abschlag von 0,2%, was auf Wochensicht noch immer einen Zuwachs von 0,4% bedeutete, der CAC 40 in Paris schloss 0,1% schwächer, ebenso der FTSE 100 in London, und in Deutschland fehlte dem Dax nicht viel zu einer neuen Rekordmarke, aber im letzten Moment verliess die Investoren der Mut, und so endete auch dieser Index mit einer Abgabe von 0,1%. Dennoch war der Dax der Gewinner unter den europäischen Indices auf Wochensicht mit einem Zuwachs von 2,0%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...