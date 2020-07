Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hörsching (pta039/08.07.2020/20:25) - . Der Vorstand der POLYTEC Holding AG hat am heutigen Tag beschlossen, den Dividendenvorschlag an den Aufsichtsrat und an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 anzupassen und keine Dividende auszuschütten. Ursprünglich wurde ein Dividendenvorschlag in Höhe von 0,25 EUR je Aktie kommuniziert.



Die möglichen Auswirkungen einer sich potenziell wieder verschärfenden COVID-19-Pandemie auf die POLYTEC Holding AG sowie ihre Tochtergesellschaften sind gegenwärtig nur schwer zu bewerten. Zudem möchte der Vorstand die Option einer Inanspruchnahme staatlicher Zuschüsse erhalten. Obwohl die finanzielle Ausstattung der POLYTEC Holding AG eine Dividendenzahlung jederzeit ermöglichen würde, hat der Vorstand dennoch heute die Entscheidung getroffen, keine Dividende auszuschütten.



Die 20. ordentliche Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG wird am Freitag, 7. August 2020, um 10:00 Uhr (MESZ) als Präsenz-Hauptversammlung am Standort der Gesellschaft abgehalten.



