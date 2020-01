Das größte Plus hat die VW-Tochter in Europa - insbesondere in Deutschland - verzeichnet. Besonders gefragt waren SUV-Modelle.

Der Sportwagenbauer Porsche hat seine Verkaufsbilanz zum Jahresende hin noch einmal kräftig aufgebessert. Im Gesamtjahr 2019 lieferten die Stuttgarter 280.800 Autos aus und damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Volkswagen-Tochter am Montag mitteilte.

Zu Jahresbeginn hatte Porsche noch mit dem seit Herbst 2018 geltenden neuen Abgas- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...