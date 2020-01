Die Aktie von Gazprom (WKN: 903276) befindet sich weiterhin in einer Zwickmühle rund um das Thema "Nord Stream 2". Die langfristigen Auswirkungen der US-Sanktionen dürften zwar relativ überschaubar sein, nichtsdestoweniger stören sich einige Investoren derzeit an der nicht absehbaren Fertigstellung. Zumindest nicht in den kommenden Wochen und Monaten. Insbesondere die Sanktionen der letzten Wochen haben sich inzwischen zu einem Politikum hochgeschaukelt. Neben Funktionären haben sich auch politische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...