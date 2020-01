Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) bewegen in diesen Tagen noch immer zwei Dinge: Erstens, natürlich, die Nachwirkungen der kritischen Berichte der "Financial Times". Glücklicherweise rückt der Zeitraum der Ergebnisse der Sonderprüfung jedoch immer näher, bis zum Ende des ersten Quartals des aktuellen Börsenjahres möchte der DAX-Konzern hier spätestens sprachfähig sein. Zweitens natürlich die Aussichten, die der Zahlungsdienstleister langfristig und auch in den kommenden Monaten wohl besitzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...