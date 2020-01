von Petra Maier, Euro am SonntagFür Siemens fängt das Jahr mit einem Großauftrag an. Die Windkrafttochter Gamesa soll den mit 2.640 Megawatt bisher größten Offshore-Windpark in den USA beliefern. Nach der Fertigstellung 2026 können 650.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgt werden. Siemens Gamesa hat auch den Zuschlag ...

