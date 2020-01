Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert tendiert. Um 9 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1124 Dollar. In New York hatte sie gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1123 Dollar notiert.Wichtige Konjunkturdaten werden am Montag von Experten der Helaba nicht erwartet. Am Dienstag "könnte ein oberhalb der Konsensschätzung liegender Anstieg der US-Verbraucherpreise dem Dollar zugutekommen", ...

