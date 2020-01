München (ots) - Konto, füll dich! 20 Jahre lang können sich sechs Spielteilnehmer sicher sein, dass dieser Wunsch von der GlücksSpirale jeden Monat mit 10.000 Euro erfüllt wird - und das ganz automatisch. Warum? Weil sie 2019 ihre traumhaften Hauptgewinne bei der Lotterie mit den höchsten Rentengewinnen in Deutschland erzielten. Sie konnten sich den Betrag in Höhe von 2,1 Millionen Euro auf Wunsch aber auch auf einmal ausbezahlen lassen."Sechs neue Hauptgewinner sind ein tolles Ergebnis", zog Friederike Sturm, Vorsitzende der GlücksSpirale und Präsidentin von LOTTO Bayern, deshalb heute bei der Vorstellung der GlücksSpirale-Bilanz 2019 in München ein positives Fazit. LOTTO Bayern leitet seit Anfang 2013 den Sonderausschuss GlücksSpirale und koordiniert bundesweit die Aktivitäten der Rentenlotterie für den Deutschen Lotto- und Totoblock. Der Jahresumsatz ist bei 231,9 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2018 nahezu stabil geblieben.Zwei Renten fielen auf Spielaufträge aus Bayern, je eine Rente ging nach Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Baden-Württemberg.Neben den Renten schüttete die GlücksSpirale im vergangenen Jahr 86 Gewinne in Höhe von jeweils 100.000 Euro aus.Die Gesamtanzahl der Einzelgewinne zwischen zehn Euro (eine richtige Endziffer) und dem Spitzengewinn (bei sieben richtigen Endziffern) lag bundesweit bei über 5,15 Millionen. Insgesamt wurden 2019 über 95,5 Milli- onen Euro an die Spielteilnehmer ausgeschüttet.Destinatäre erhielten seit Gründung der GlücksSpirale über 2,2 Milliarden EuroEin weiterer Gewinner ist bei der GlücksSpirale seit ihrer Gründung im Jahr 1970 auch das Gemeinwohl - so auch 2019.Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen im abgelaufenen Jahr bundesweit knapp 60 Millionen Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten."Unseren Destinatären dabei zu helfen, wertvolle und nachhaltige Projekte anzuschieben, die ansonsten nur schwer oder gar nicht zu realisieren wären, ist der GlücksSpirale auch 2019 wieder gelungen", freut sich Friederike Sturm über den positiven Effekt der stolzen Fördersumme.Infos zu Projekten der GlücksSpirale finden Sie unter https://www.gluecksspirale.de/foerderung/Pressekontakt:Oliver AlbrechtUnternehmenskommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLOTTO BayernTheresienhöhe 1180339 MünchenTel.: 089/28655-586Mobil: 0174/3004722mailto:oliver.albrecht@lotto-bayern.deOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/4489893