Investitionen in kleine, neue Unternehmen am Markt sind immer ein gefährliches Unterfangen, das Disziplin und Geduld erfordert - 2019 war der Beweis dafür. Zuerst konnten IPOs in der ersten Jahreshälfte scheinbar nichts falsch machen, da die Investoren sie mit offenen Armen begrüßten und wenig Fragen stellten. Die daraus resultierende überhöhte Bewertung vieler dieser Aktien war aber schon im Herbst wieder vorbei, da viele der jüngsten IPOs nun wieder in der Nähe oder unter ihrem Debütpreis liegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...