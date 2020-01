Unterföhring (ots) - Die NFL-Playoffs weiter im Höhenflug auf ProSieben: Bis zu hervorragende 15,0 Prozent Marktanteil (14-49J) erzielte "ran Football" am Sonntag, 11. Januar 2020, mit der Primetime-Liveübertragung der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans (51:31).Bereits am Samstag sorgten die Division Playoffs mit den Siegen der Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens (28:12) mit 16,9 Prozent sowie der San Francisco 49ers gegen die Minnesota Vikings (10:27) mit 12,6 Prozent im Schnitt für starke Markanteile.Am kommenden Sonntag überträgt ProSieben die AFC- sowie NFC-Conference Championships, die Halbfinal-Spiele zum Super Bowl ab 20:45 Uhr live:Sonntag, 19.01.202020:45 Uhr AFC: Tennessee Titans @ Kansas City Chiefs00:40 Uhr NFC: Green Bay Packers @ San Francisco 49ersBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 13.01.2020 (vorläufig gewichtet)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / SportsChristiane MaskeTel: 089/9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4489900