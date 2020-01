Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Ratingagenturen sehen die seit Jahren schwelenden Faktoren aus politischen Unruhen, Handelskonflikten und steigenden Staatsschulden auch für 2020 als Belastungsfaktoren für Staatsanleihen an, so die Börse Stuttgart.Bei einigen europäischen Ländern könnte es Ratingupgrades geben. Hier wären Griechenland, Osterreich und Finnland zu nennen, die mit einem positiven Ausblick von S&P bewertet würden. Dagegen sehe es bei politisch sehr instabilen Ländern in Lateinamerika eher nach einer Ratingverschlechterung aus. ...

