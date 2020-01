NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Angesichts steigender Bruttoinlandsprodukte und einer Abnahme gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten rechne sie 2020 für die Kapitalgüterbranche in Europa mit einem moderaten Wachstum aus eigener Kraft und leicht steigenden Margen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die zyklische Traton-Aktie sehe sie deutliche Neubewertungschancen. Das Papier des Nutzfahrzeugherstellers werde aktuell nahe am Bewertungstief gehandelt, da 2020 ergebnisseitig der Tiefpunkt erreicht werden dürfte./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 04:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000TRAT0N7