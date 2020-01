Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta011/13.01.2020/10:00) - Die S IMMO AG hat im Sommer 2018 beschlossen, ihren Aktionsradius in der deutschen Hauptstadt zu erweitern und in Grundstücke im Berliner Umland zu investieren. Insgesamt wurden seitdem 28 Areale erworben und die Grenze von 200 Hektar Gesamtfläche überschritten. Damit sichert sich das Unternehmen eine starke Entwicklungspipeline für die nächsten Jahre. Das Investitionsvolumen der Ankäufe beläuft sich auf knapp über EUR 30 Mio. und entspricht somit weniger als einem Prozent der Bilanzsumme des Unternehmens. Ernst Vejdovszky, Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG, kommentiert: "Die Zukäufe im Berliner Speckgürtel entsprechen genau unserer Strategie antizyklisch zuzukaufen und rechtzeitig die Erträge der Zukunft sichern. Wir sehen in der Grundstücksentwicklung im Berliner Speckgürtel langfristig attraktive Chancen und ein beachtliches Wertsteigerungspotenzial. Gleichzeitig ist das Risiko dieser Investitionen durch die niedrigen Ankaufspreise sehr überschaubar."



Im Gegensatz zum Umland anderer großer europäischer Großstädte ist der Berliner Speckgürtel zum jetzigen Zeitpunkt noch unterdurchschnittlich erschlossen. Die demografischen Entwicklungen und die steigenden Preise in Berlin verdeutlichen das Potenzial dieser Gegend. Robert Neumüller, Geschäftsführer der S IMMO Germany, erläutert die Zukäufe weiter: "Wir suchen besondere Grundstücke, entwickeln Visionen und versuchen zu begeistern. Entscheidend für den Projekterfolg ist es, die Interessen der Akteure vor Ort miteinzubeziehen und die Infrastruktur- und Regionalplanung im Blick zu behalten."



Die Unsicherheit des einzelnen Projekts wird dabei durch die breite Streuung der Investments aufgefangen: "Wir heben Einzelrisiken auf Portfolioebene, rechnen mit Wahrscheinlichkeiten und können dadurch punktuell stärker ins Risiko gehen", so Neumüller.



Die bisher erworbenen Areale gehen zum Teil erst innerhalb der nächsten Monate in das Eigentum der S IMMO AG über.



