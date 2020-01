Viele Anwendungen von Google wie Gmail oder die Cloud-Office-Anwendungen sind bereits in der Gratis-Variante ziemlich mächtig. Warum sich dennoch ein Upgrade auf die G-Suite für berufliche Nutzer lohnt. Die einschlägigen Google-Tools von Gmail über die Office-Tools bis hin zum Kalender oder den Meeting-Tools bieten bereits in der kostenlosen Version einen beachtlichen Funktionsumfang. Dennoch lohnt es sich auch für einzelne Freiberufler oder Selbstständige, auf eines der Bezahlprodukte von Google zu setzen. Was die können, wo die Unterschiede liegen und wer getrost weiterhin auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...