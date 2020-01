FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem am Freitag gemeldeten Studienerfolg bei einem Krebsimpfstoff sind die Aktien von Medigene zu Wochenbeginn zunächst weiter nach oben geschossen. Die Papiere des Immunonkologie-Spezialisten bauten ihre Kursgewinne in der Spitze auf fast 75 Prozent aus. Von ihrem zwischenzeitlichen Tagesgewinn vom Montag von nahezu 30 Prozent blieben nach ersten Gewinnmitnahmen zuletzt noch 20 Prozent übrig. Baader-Analyst Bruno Bulic lobte die Studiendaten des Behandlungsansatzes gegen akute myeloische Leukämie (AML). Die gezeigte Machbarkeit der Herstellung und Verabreichung sowie die Verträglichkeit sprächen für geringe Hürden bei der Markteinführung, so der Experte./ag/stw