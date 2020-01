Das bayrische FinTech Wirecard (WKN: 747206 ISIN: DE0007472060) hat weiterhin mit den Vorwürfen der Financial Times zu kämpfen. Die diesbezügliche Bilanz-Sonderprüfung könnte noch bis März andauern. Am Freitag gab der Zahlungsdienstleister überraschend einen Personalwechsel im Aufsichtsrat bekannt. Jetzt dürfte es für das Wirecard Management ungemütlich werden. Wulf Matthias gibt Aufsichtsratsvorsitz ab Am späten Freitagabend gab der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende ...

