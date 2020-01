Der Lohnhersteller und Co-Packing-Spezialist Sternmaid hat vor Kurzem eine zweite Verpackungslinie für Portionsbeutel, sogenannte Sachets, in Betrieb genommen. Die Anlage befindet sich in dem eigens für Endverbraucherprodukte errichteten Werk 2 am Standort Wittenburg. Das hochpräzise Dosiersystem der Sachetanlage ermöglicht Sternmaid ein flexibles Abfüllen verschiedener pulverförmiger Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel wie Getränkepulver oder Vitaminmischungen. Die hohen Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllt der Lohnhersteller mittels Schutzsiebung und Metalldetektion. Eine geeichte Kontrollwaage ...

