Neustadt a. d. W. (ots) - Ehegatten und Lebenspartner konnten bislang einmal im Jahr ihre Steuerklasse wechseln. Nur in Ausnahmefällen war es möglich, die Steuerklassenkombination im gleichen Jahr ein zweites Mal zu wechseln. Neu: Ab sofort können Ehe- und Lebenspartner mehrmals im Jahr ihre Steuerklasse ändern und damit die für sie steuergünstigste Kombination wählen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) mit den wichtigsten Details im Kurz-Überblick.Steuerklassenwechsel: Das ist neu ab 1. Januar 2020- Ehepartner und Lebenspartner können ihre Steuerklassen mehrfachpro Jahr wechseln.- Das geht über den zweiseitigen "Antrag auf Steuerklassenwechselbei Ehegatten/Lebenspartnern", den es in Papierform bei jedemFinanzamt gibt oder online auf den Internetseiten desBundesfinanzministerium.- Die geänderte Steuerklassenkombination gilt mit Beginn desnächsten Monats, der auf die Antragstellung folgt. Beispiel: Werseine Steuerklassen am 14. März ändert, für den gilt die neueKombination ab dem 1. April.- Wichtig: Ehepaare und Lebenspartner, die möchten, dass einebestimmte Steuerklassenkombination noch für das laufende Jahrgilt, müssen sie nach wie vor bis spätestens zum 30. Novembergeändert haben. Damit sind diejenigen gemeint, die im Laufeeines Kalenderjahres ihre Steuerklassenkombination nichtgeändert haben, aber für die eine andere Kombination vorteilhaftwäre. Steuerklassenwechsel: So war es früher- Ehepaare und Lebenspartner konnten einmal im Jahr ihreSteuerklassenkombination wechseln, nämlich 3 und 5 oder 4 und 4(mit oder ohne Faktor).- Ein zweiter Wechsel war nur in folgenden Ausnahmefällen möglich: o wenn ein Ehegatte bzw. Lebenspartner verstarb,o bei einer dauerhaften Trennung odero wenn ein Ehepartner bzw. Lebenspartner arbeitslos wurde oder nach einer Arbeitslosigkeit wieder eine Beschäftigung aufgenommen hatte.- Wer seine Steuerklassen bis zum 30. November änderte, für dengalt die neue Kombination rückwirkend fürs ganze Jahr. Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDie VLH ist mit einer Million Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von drei zertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei von der VLH.Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erstellt für seine Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt Freibeträge, ermittelt und beantragt Förderungen und Zulagen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69585/4490203