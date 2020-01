Bern (awp) - BKW stärkt das Geschäft im Bereich Gebäudetechnik und -Automation mit weiteren Akquisitionen. Die Sparte Building Solutions übernimmt pi-System aus Oberkirch (LU) und R. Monnet Cie SA mit Sitz in Lausanne, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Bereits im November wurde die Gebrüder Bräm AG in Zürich gekauft. pi-System ...

Den vollständigen Artikel lesen ...