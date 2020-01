Eine positive Kehrtwende der Experten der Bank of America hat Sartorius (Sartorius vz) am Montag auf neue Höhen getrieben. Die Papiere des Pharma- und Laborzulieferers kletterten in der Spitze um 4,7 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch von 210,40 Euro. Seit der kleinen Zwischenkorrektur gewannen sie damit in einer Woche gut 11 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...