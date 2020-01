Die französische Stadt Orléans will im Rahmen ihres Plans, bis zum Jahr 2024 ein vollständig elektrisch betriebenes ÖPNV-Transportsystem zu realisieren, insgesamt rund 180 Elektrobusse beschaffen. Die ersten 29 E-Busse sollen in der ersten Jahreshälfte 2021 in Betrieb gehen und beim spanischen Hersteller Irizar bestellt werden. Wie im Herbst 2018 berichtet wurde der ÖPNV-Betreiber Keolis mit dem neuen ...

