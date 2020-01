Die VERIANOS Real Estate AG zieht nach eigenen Angaben derzeit die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe in Betracht. Geprüft wird die Begebung einer Anleihe via Privatplatzierung an die Zielgruppen professionelle und semiprofessionelle Investoren.

Sollte die Anleihe kommen, wäre es bereits die dritte VERIANOS-Unternehmensanleihe. Die laufende 6,50 %-Anleihe des Unternehmens (ISIN: DE000A2G8VP3) mit einem Volumen von bis zu 6,0 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren wurde im Jahr 2018 platziert. ...

