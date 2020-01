Essen (ots) - Der internationale Modehändler Primark unterstützt die Einführung eines Lieferkettengesetzes in Deutschland. Wie Wolfgang Krogmann, Geschäftsführer von Primark in Deutschland, erklärte, würde eine solche Gesetzgebung gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen und die kontinuierliche Verbesserung der Lieferketten weltweit vorantreiben."Wir sind der festen Überzeugung, dass Unternehmen eine Kraft für das Gute sein können und haben im Laufe der Jahre sehr hart daran gearbeitet, die Arbeitsbedingungen und Arbeitsstandards in unserer gesamten Lieferkette zu verbessern", sagte Wolfgang Krogmann, Geschäftsführer von Primark in Deutschland. "Wir unterstützen die Einführung einer neuen Gesetzgebung in Deutschland, die für alle Unternehmen die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in der Lieferkette vorschreibt."Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag 2018 auf die Einleitung rechtlicher Schritte verständigt, wenn bis 2020 nicht mindestens die Hälfte der großen Unternehmen freiwillig auf die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten achtet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verkündete am 11. Dezember 2019 zusammen dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, die Eckpunkte für ein Gesetz zur Einhaltung von Standards in der globalen Produktion.Primark hat eine gemeinsame Erklärung von ursprünglich 42 Unternehmen unterzeichnet, die die Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Standards durch Unternehmen fordert. Damit unterstützt Primark eine Stellungnahme des Business & Human Rights Resource Centre.Primark arbeitet seit vielen Jahren hart daran, dass seine Produkte unter fairen Bedingungen für Arbeitnehmer und im respektvollen Umgang mit der Umwelt hergestellt werden. Zu diesem Zweck wird jede Fabrik, die Produkte im Auftrag von Primark herstellt, streng ausgewählt und kontinuierlich gemäß dem Primark-Verhaltenskodex überwacht. Dieser basiert auf den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der UNO. Der Verhaltenskodex verbietet Kinderarbeit, verlangt eine faire Bezahlung der Beschäftigten und fordert, dass Arbeiter sich gewerkschaftlich organisieren können. Zur Überwachung der Standards in seiner Lieferkette hat Primark ein Team von mehr als 110 Primark-Spezialisten in den wichtigsten Beschaffungsländern aufgestellt. Es überprüft die Einhaltung der Standards durch seine Zuliefer regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr. Primark führt hierzu jährlich mehr als 3.000 Stichproben in den Fabriken von Zulieferern durch.Primark veröffentlicht bereits Berichte über Fortschritte und Maßnahmen im Rahmen des britischen Modern Slavery Act und hat sich aktiv für die Einführung des Gesetzes eingesetzt. Der Modern Slavery Act verpflichtet Unternehmen seit Oktober 2015 offenzulegen, wie sie die Einhaltung von Arbeitsstandards und Menschenrechten in ihrer Lieferkette sicherstellen. Primark veröffentlicht diese Fortschritts- und Aktionsberichte auf seiner Website.Primark arbeitet außerdem eng mit zahlreichen Partnern und NGOs vor Ort zusammen. Dazu gehört unter anderem das Textilbündnis, welchem Primark 2016 beigetreten ist und wo sich Primark in mehreren Arbeitsgruppen aktiv einbringt. Außerdem ist Primark Mitglied der britischen Ethical Trading Initiative (ETI), einem Bündnis verschiedener Unternehmen, Gewerkschaften und gemeinnütziger Organisationen, das die Achtung der Arbeitnehmerrechte weltweit fördert. Dort hält Primark seit 2011 den "Leader"-Status und gehören somit zu den besten fünf Prozent der Mitgliedsunternehmen. Ein weiteres Beispiel ist Primarks Mitgliedschaft in der Sustainable Apparel Coalition (SAC), deren mehr als 200 Mitglieder aus der Bekleidungsindustrie sich weltweit gemeinsam für die Reduzierung der ökologischen und sozialen Auswirkungen der Produktion einsetzen.Über Primark:Primark ist ein internationaler Einzelhändler, der die neueste Mode, Kosmetik und Wohnaccessoires zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis anbietet - getreu dem Motto "Amazing Fashion, Amazing Prices". Das 1969 in Dublin gegründete Unternehmen betreibt heute mehr als 370 Filialen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 1,4 Millionen Quadratmetern in zwölf Ländern: Irland, Großbritannien, Spanien, Portugal, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Frankreich, den USA, Italien und Slowenien. Weltweit sind für Primark mehr als 75.000 Mitarbeiter tätig. Allein im vergangenen Geschäftsjahr (GJ 18/19) hat das Unternehmen 15 neue Filialen eröffnet, die zusammen mehr als 4.500 neue Arbeitsplätze geschaffen und für die wir mehr als 42.000 Bewerbungen erhalten haben.Wir werden oft gefragt, wie wir großartige Produkte anbieten und gleichzeitig die Preise so niedrig halten können. Das liegt daran, dass wir bei Primark einige Dinge anders machen als andere Unternehmen. Wir verzichten weitestgehend auf teure Produktwerbung wie TV-Spots. Wir verkaufen unsere Produkte nur in Geschäften und betreiben bewusst keinen Onlinehandel und das damit verbundene Liefernetzwerk. Und wir sparen immer an den kleinen Dingen, etwa Kleiderbügeln und Preisschildern, um die Kosten niedrig zu halten. Wir haben im Laufe der Jahre sehr hart daran gearbeitet, dass unsere Produkte unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden, dass die Rechte der Arbeitnehmer respektiert werden und dass die Herstellung im Einklang mit dem Umweltschutz erfolgt. Hierfür haben wir das Primark Environmental Sustainability Team aufgesetzt, das sich aus mehr als 110 Experten in den wichtigsten Beschaffungsländern zusammensetzt. Das Team überprüft vor Ort kontinuierlich die Fabriken unserer Zulieferer und deckt dabei ein breites Themenspektrum ab: Von der Beschaffung der Rohstoffe wie Baumwolle über die Umweltauswirkungen von Herstellungsprozessen in Fabriken bis hin zur Überprüfung der Standards, deren Einhaltung wir in unserer Lieferkette erwarten.