NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 45 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er glaube daran, dass die Nachfrage nach Luxusartikeln im Jahr 2020 auf einem gesunden Level bleiben wird, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da Hugo Boss in Nordamerika und Europa jedoch weiter Schwierigkeiten bei den Umsätzen haben dürfte, geht der Experte davon aus, dass das Unternehmen seine Mittelfristziele anpassen wird. Diese seien zu ehrgeizig./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2020 / 17:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 00:15 / ET



ISIN: DE000A1PHFF7