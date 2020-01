KARLSRUHE (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Politik und Automobilwirtschaft aufgefordert, die beginnende Innovationswelle in der Mobilität mutig zu nutzen. "Unser Ziel muss es sein, dass Deutschland auch in Zukunft Autoland bleibt", sagte Altmaier in einer Videobotschaft zum Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe am Montag. Der Minister hatte seinen geplanten Auftritt kurzfristig aus medizinischen Gründen abgesagt.



Der Aufbau der Infrastruktur für die Elektromobilität schaffe schon heute neue Arbeitsplätze. "Wir können ganz sicherlich mehrere Zehntausend Arbeitsplätze mit den neuen Automobiltechnologien in Deutschland ansiedeln", sagte Altmaier. Das betreffe auch die Digitalisierung. "Und wer, wenn nicht Sie hier in Baden-Württemberg und in Karlsruhe sollen denn diese Prozesse gestalten und eine führende Rolle übernehmen?"/moe/DP/jha