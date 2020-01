Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem durch den Iran-Konflikt zu Jahresbeginn bedingten scharfen Renditerückgang stieg die Verzinsung an den Staatsanleihemärkten im Verlauf der Berichtswoche wieder an, so die Experten von Union Investment.In den USA und in Deutschland hätten sich die Zehnjahresrenditen jeweils um einige Basispunkte erhöht. Letztlich habe der Euro-Staatsanleihemarkt per Donnerstagabend (iBoxx - Sovereign) gegenüber dem Vorwochenschluss um 0,4 Prozent nachgegeben. ...

