FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einem Medienbericht über den Verkauf von Red Arrow Studios auf "Hold" belassen. Die führenden Bieter seien All3Media und AMC, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Montag vorliegenden Studie. Es dürfte aber schwierig werden, bei einem Verkauf eine Bewertung von 325 Millionen Euro zu realisieren. Er bewerte das gesamte Segment Content und Production von ProSiebenSat.1 mit 307 Millionen Euro./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 06:45 / GMT



