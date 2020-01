Baden-Baden (ots) - "Die Kostümjagd - Fastnacht maßgeschneidert" / 19. Februar 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenMit Nadel, Faden und Heißklebepistole begeben sich drei Kandidatenduos aus verschiedenen Ecken des SWR Sendegebiets auf eine spannende und kreative Kostümjagd. Sie alle sind fastnachtsverrückt, verkleiden sich leidenschaftlich gerne und halten nichts von Kostümen von der Stange. Eine zweiköpfige Fastnachtsjury gibt die Wettkampfbedingungen vor: Zeit, Motto und Budget. Die kreative Jagd nach passenden Accessoires und Stoffen beginnt. Mit ihrer Ausbeute schneidern und basteln die Kandidatinnen und Kandidaten ein spektakuläres Kostüm für die fünfte Jahreszeit. In diesem spannenden Wettkampf versucht jedes Kandidatenpaar die närrische Jury zu überzeugen. Wer kreiert das beste Kostüm und holt sich den "SWR Kostümjagd"-Orden? Zu sehen am Mittwoch, 19. Februar, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zwei Experten und sechs Fastnacht-FansIn der Fachjury sitzen DIY-Expertin und Designerin Martina Lammel, sowie Thomas Neger, Enkel der Fastnachtslegende Ernst Neger und Sänger der Band "Die Humbas". Martina Lammel prüft die Kostüme auf Umsetzung und Kreativität: Wurden Material und Stoff ordentlich verarbeitet? Thomas Neger testet, wie gut sich die Kostüme wirklich für die fünfte Jahreszeit eignen. Wie originell sind sie und entsprechen sie dem vorgegebenen Motto? Diesem spannenden Wettkampf stellen sich Silvia und Janine Lampert, Mutter-Tochter-Gespann aus Bingen am Rhein. Die beiden anderen Duos bilden die Baden-Württembergischen Bierprinzessinnen Nina Krippentz und Romy Putler aus Stuttgart und das fastnachtsverrückte Ehepaar Astrid und Michael Gloger aus Konstanz. Eine Produktion von Fandango für den SWR.Sendung"Die Kostümjagd - Fastnacht maßgeschneidert", 19. Februar, 20:15 Uhr, SWR FernsehenNach Ausstrahlung ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar: ardmediathek.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/swrfernsehen-die-kostuemjagdFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4490480