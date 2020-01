Peking (ots/PRNewswire) - LONGi, das führende globale Solartechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es zum PV-Sponsoren für den China Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai in den VAE ausgewählt worden war. Der Chinesische Rat für die Förderung des internationalen Handels (CCPIT) ernannte LONGi auf einer Eröffnungszeremonie im Pusen Hotel zum "PV-Sponsoren für den China Pavilion auf der Expo 2020 in Dubai in den VAE".Fang Ke, der stellvertretende Direktor des Büros für Weltausstellungsangelegenheiten des Chinesischen Rates für die Förderung des internationalen Handels, Li Wenxue, der stellvertretende Direktor der LONGi Gruppe, Chen Pengfei, der Generaldirektor von LONGi New Energy, Wang Yingge, der Leiter für globales Marketing bei LONGi Solar, sowie über 80 Journalisten der chinesischen Massenmedien nahmen an der Veranstaltung dabei und wurden Zeugen dieses wichtigen Moments für LONGi."Der China Pavilion trägt den Namen "Huaxia Light". Sein Auftritt wurde mit traditionellen chinesischen Laternen gestaltet, die für "Glanz und Zukunft" stehen sollen. Die Photovoltaikindustrie ist zu einer "nationalen Visitenkarte" Chinas geworden, die in allen Aspekten wie Umfang, Nutzung, Technologie und Kosten wegweisend ist. LONGi wird als führendes Unternehmen der chinesischen Photovoltaikbranche glänzen", sagte Fang Ke, der stellvertretende Direktor des Büros für Weltausstellungsangelegenheiten des Chinesischen Rates für die Förderung des internationalen Handels."Wir meinen, dass unsere Zusammenarbeit mit dem China Pavilion auf der Expo 2020 in Dubai einen positiven Effekt auf die gesamte Branche haben wird und dass sie das gesellschaftliche Verständnis für neue Energien, vertreten durch die Photovoltaik, erhöhen wird. LONGi stellt sich heute seiner Aufgabe, "die globale Energiewende voranzutreiben" und entwickelt aktiv neue Produkte", sagte Li Wenxue, der stellvertretende Direktor der LONGi Gruppe.LONGi setzt seit jeher auf technologische Innovation, um die Entwicklung und den Ausbau der gesamten Photovoltaikbranche zu fördern, und baut aktiv Geschäfte und Kooperationen auf globaler Ebene auf. Die innovativen "Photovoltaik-Bodenfliesen" aus hocheffizienten Monokristallinmodulen von LONGi werden nach eigenen Angaben ebenso am China Pavilion auf der Expo 2020 in Dubai in den VAE erstmals präsentiert.Chen Pengfei, der Generaldirektor von LONGi New Energy, sagte: "Wir setzen alles daran, die weltweit führende integrierte Photovoltaik-Energielösung für den China Pavilion auf der Expo 2020 in Dubai in den VAE zu liefern. Mit den innovativen "Photovoltaik-Bodenfliesen", dem Photovoltaiksystem und dem Designkonzept "Huaxia Light" sind wir ganzheitlich aufgestellt, und der Weg der Photovoltaik, welcher Technologie, Schönheit und modernes Design verbindet, wird ebenfalls auf der Weltbühne dargestellt werden."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpgPressekontakt:Ted Yang+86-153-8863-7121Original-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125638/4490509