Der Zulieferer Webasto hat in Jiaxing ein neues Batteriezentrum eröffnet. In dem chinesischen Werk werden auch Dachsysteme produziert. Jiaxing ist der elfte Webasto Standort in China - und nicht der erste zum Thema Elektromobilität. Im Werk Wuhan fertigt Webasto seit vergangenen Herbst auch elektrische Heizsysteme und Ladestationen für den chinesischen Markt. Das neue Zentrum in der Provinz Zhejiang ...

