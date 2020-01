BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Glückwunschgruß an die Siegerin der Wahlen in Taiwan, die chinakritische Präsidentin Tsai Ing-wen, vermieden. Zu einer Gratulation der Kanzlerin an Tsai könne er "nichts berichten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung habe die Berichterstattung zu diesen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen indes "zur Kenntnis genommen", so der Merkel-Sprecher.

"Wir begrüßen, dass das freie und demokratische Wahlen waren, die reibungslos und friedlich verlaufen sind." Das Interesse der deutschen Regierung an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße, der 180 Kilometer breiten Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und der Insel Taiwan, sei "unverändert", so Seibert. Die Regierung erwarte auch, dass sowohl China als auch Taiwan zu einer friedlichen Annäherung und Entspannung beitragen.

Die Bürger in Taiwan hatten Tse mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt. Aus Peking war harsche Kritik an der Präsidentin verlautet. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit der Volksrepublik vereinigt werden müsse. Zugleich übt es Druck auf internationale Partner aus, den Inselstaat nicht anzuerkennen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2020 07:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.