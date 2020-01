Die Tesla Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) klettert weiter und weiter nach oben! Auch in 2020 zeigt sich der Autobauer von seiner besten Seite. So konnten seit Jahresbeginn schon wieder rund 10 Prozent zugelegt werden! Nachdem die Notierung am Donnerstag und Freitag letzter Handelswoche etwas zurück kam, geht es heute bis jetzt bereits schon wieder nach oben. Damit könnte eine neuerliche Kaufwelle in den Startlöchern stehen, am frühen Montag Nachmittag liegt der Kurs bei aktuell 438,75 Euro. ...

