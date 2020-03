Mit der zunehmenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus steigt die Nachfrage nach telemedizinischen Diensten. Teladoc Health zählt zu den führenden Anbietern in diesem Markt und verzeichnet brachiale Zuwächse bei den Online-Arztbesuchen, wie die jüngsten Zahlen des Unternehmens eindrucksvoll belegen.Wie Teladoc Health am Freitag (13. März) mitteilte, stiegen die Besuche um 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt führte das Unternehmen in diesem Zeitraum somit 100.000 digitale Arztbesuche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...