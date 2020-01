Zu den neuesten Innovationen zählen funktional neuartige, kostengünstige Thermal Gap Filler und NMP-freie Kathodenbindemittel

PPG (NYSE: PPG) kündigte heute an, dass das Unternehmen auf der Advanced Automotive Battery Conference (AABC) Europe, die vom 12. bis 16. Januar 2020 im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden stattfinden wird, eine Reihe marktreifer Beschichtungen vorstellen wird, welche die Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit von Elektrofahrzeugbatterien optimieren und gleichzeitig deren Kosten senken. Das Unternehmen wird im Rahmen einer technischen Präsentation am Montag den 13. Januar zudem auch seine neueste Innovation im Bereich des Batterie-Wärmemanagements vorstellen, den Thermal Gap Filler PPG CORATHERM

Am Messestand von PPG (Stand 109) auf der AABC Europe wird ein breites Spektrum an Lösungen für Batteriezellen- und Batteriesatzanwendungen vorgestellt, darunter thermische Fugenfüller, ein N-Methylpyrrolidon-freies (NMP-freies) Kathodenbindemittel, dielektrische und schaumschichtbildende Beschichtungen, Dichtungen und Klebstoffe für Batteriesätze. Außerdem wird Calum Munro, leitender Wissenschaftler von PPG im Bereich Forschung und Technologie von Beschichtungen für Automobil-Erstausrüster (OEM), detailliert über die Entwicklung und Erprobung des Thermal Gap Filler PPG Coratherm berichten. Diese kostengünstige, marktreife Wärmemanagementlösung zeichnet sich durch ihre hervorragende Leistungsfähigkeit und eine geringe Dichte aus. Sie ist als Einkomponenten- und als Zweikomponentenprodukt lieferbar und kann auf die individuellen Anforderungen der jeweiligen OEMs abgestimmt werden.

PPG wird seine jüngsten Erfolge bei der Entwicklung eines kostengünstigen Kathodenbindemittels vorstellen, das ohne das Lösungsmittel NMP auskommt. Das marktreife Bindemittel trägt zur Rationalisierung der Formulierungs- und Anwendungsprozesse bei, verkürzt die Mischzeiten um bis zu 90% und sorgt für eine höhere Zyklenfestigkeit der Batterien. NMP, das sehr häufig bei der Elektrodenherstellung eingesetzt wird, wurde von Regulierungsbehörden in unterschiedlichen Ländern als fortpflanzungsgefährdend eingestuft.

"Die Präsenz von PPG bei der AABC Europe ermöglicht es uns, unsere Kompetenz zu unterstreichen, Kunden bei der Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit von Batterien zu unterstützen und gleichzeitig die Gesamtsystemkosten zu senken", so Munro. "Zudem kooperieren wir mit unseren Kunden, um eine erfolgreiche Anwendung unserer neuesten Batteriebeschichtungslösungen im großtechnischen Maßstab zu gewährleisten."

PPG ermöglicht es OEMs von Elektrofahrzeugen sowie Batterie- und Komponentenherstellern, die Entwicklung von Energiespeicherlösungen für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge zu beschleunigen. Die breit gefächerte Materialkompetenz des Unternehmens umfasst praktisch alle Bereiche der Konzeption und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien und unterstützt die Kunden von PPG dabei, die Energiedichte zu erhöhen, die Lebensdauer zu verlängern, die Sicherheit zu verbessern, den Produktionsdurchsatz zu erhöhen und die Kosten pro Kilowattstunde zu senken.

Die AABC Europe ist eine der weltweit führenden Messen für Autobatterietechnologien, zu der mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet werden, die OEMs, Materiallieferanten und Forschungsorganisationen repräsentieren.

