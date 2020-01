Rohrplan wird nach der Übernahme vollumfänglich in die Ferchau GmbH integriert. Alle Mitarbeiter*Innen werden übernommen. Zudem führt der Standort am bisherigen Stammsitz Schwedt/Oder seinen Betrieb wie bisher fort. Heike Lenz und Michel Brüggemann von der Ferchau-Niederlassung Berlin-Brandenburg übernehmen ab sofort die Leitung. "Ferchau ist mit den Niederlassungen Berlin-City, Berlin-Brandenburg, Leipzig und Dresden in Ostdeutschland bereits mit hoher Engineering-Kompetenz im Anlagenbau aufgestellt", betont Brüggemann.

Wettbewerbsfähig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...