Nach beinahe neuen Rekordhochs in der letzten Handelswoche, dem DAX fehlten beim Wochenhoch von 13.546 Punkten kaum mehr als 50 Punkte zum neuen Allzeithoch, startet der deutsche Leitindex eher verhalten in die neue Handelswoche. Nach einer Eröffnung bei 13.521 Punkten rutscht der DAX zwischenzeitlich ins Minus und bis auf 13.424 Punkte ab, kann sich aber inzwischen wieder erholen und notiert am frühen Nachmittag 0,1 Prozent im Minus bei 13.470 Punkten. Trotz verhaltenen Wochenstarts gehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...