Die Woche nach dem MDAX-Rekord und dem fast DAX-Rekord roch nach neuen Hochs oder technischer Korrektur. Start war mit 13.503,83 Punkten am Montag Morgen. Am Wochenende hatten wir uns Gedanken über Evotec gemacht - 4 Topnews in 14 Tagen und in der Vorwoche im Hoch aus dem Markt gegangen, könnte langsam in Richtung Short Squeeze gehen, vielleicht. Der Montagshandel begann relativ ziellos - warten auf einen Impuls in welche Richtung auch immer. Steinhoff - ein Wert um den es still geworden ist - war uns einen Blick wert, Aufhänger für uns sind die sich nähernde Verjährungsfrist für Aktienverluste ...

