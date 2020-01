Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervertrag mit Thermo Fisher Scientific am Hauptsitz von Macrogen

Ausweitung des globalen CES-Markts aufgrund von Macrogens "Supermarkt für Erbinformationen"-Strategie erwartet

Kap-Seok Yang, CEO von Macrogen (KOSDAQ: 038290), meldete am 13. Januar, dass das Unternehmen einen strategischen Lizenz- und Liefervertrag mit Thermo Fisher Scientific abgeschlossen hat. Mit dem vor Kurzem unterzeichneten Vertrag soll der globale Markt für Services im Bereich der Sequenzierung mittels Kapillarelektrophorese (Capillary Electrophoresis Sequencing, CES) erweitert werden.

Macrogen ist ein in den Bereichen Präzisionsmedizin und Biotechnologie tätiges Unternehmen. Infos hierzu unter www.macrogen.com. Thermo Fisher Scientific ist ein führendes biowissenschaftliches Großunternehmen mit weltweit mehr als 70.000 Beschäftigten und Jahreseinnahmen in Höhe von mehr als 24 Milliarden USD.

CES, ein Analyseverfahren für Basensequenzen der ersten Generation, liest auf exakte Weise gezielt einzelne genetische Daten. Die jüngsten Entwicklungen in der CES-Technologie haben die hiermit zusammenhängenden Anwendungen populärer gemacht und das Wachstum des CES-Markts beschleunigt. Nach einer Prognose des globalen Marktforschungsinstituts Allied Market Research wird der weltweite CES-Markt bis 2025 auf 185 Millionen USD anwachsen. Thermo Fisher Scientific ist einer der Branchenführer auf dem globalen CES-Markt.

Macrogen zielt darauf ab, wettbewerbsfähigere Preise zu bieten, indem es Geräte und Reagenzien von Thermo Fisher Scientific einsetzt, die Kunden in Korea und andernorts hochgradig zuverlässige Daten von höchster Qualität liefern.

Macrogen plant, mithilfe des Vertrags seinen Marktanteil bei den CES-Services in Übersee zu erweitern.

Macrogens Strategie besteht darin, einen "Supermarkt für Erbinformationen" zu entwickeln, der Kunden weltweit konstant qualitativ hochwertige genetische Analyse-Services und einen verbesserten Zugriff darauf bietet. Im Zuge dieser Bemühungen hat Macrogen Labore in Spanien und Singapur eingerichtet. Darüber hinaus sind weitere Labore in Ozeanien und Europa geplant.

"Macrogen bereite sich auf den nächsten bedeutenden Schritt in Bezug auf den CES-Markt vor, der grundlegend für das Anfangswachstum des Unternehmens sei, und verzeichne dank der Ausweitung der diesbezüglichen Anwendungen ein rapides Wachstum", wie Yang hierzu bemerkte. Er fügte hinzu: "Unser Vertrag mit dem globalen Branchenführer im Biobereich Thermo Fisher Scientific wird Macrogen ein globales Marketing ermöglichen, das auf den kontinuierlichen Wandel des CES-Markts reagieren kann."

