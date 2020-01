NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Rohstoffkosten dürften bei den Chemieunternehmen im Jahr 2020 weiter zurückgehen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Neben Akzo Nobel werde sich das vor allem bei BASF bemerkbar machen. Der europäische Chemiesektor sei derzeit so hoch bewertet, wie nie zuvor./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:41 / UTC



ISIN: DE000BASF111